摩爾多瓦面臨能源危機 西方再認捐協助渡冬

（法新社巴黎21日電） 摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）今天警告說，她的國家今年冬季面臨「嚴重能源危機」。與此同時，有十多個國家，其中多數是西方國家，承諾要援助這個親歐盟的民主國家。

廣告 繼續瀏覽後續

前蘇聯國家摩爾多瓦位處烏克蘭和羅馬尼亞之間。目前摩爾多瓦從俄羅斯進口的天然氣減少一半，進口的日常用電也枯竭。

桑杜在巴黎的捐助會議上告訴媒體說：「我們面臨嚴重的能源危機、經濟萎縮，及35%極高的通膨率，這是我們自1999年以來從未見過的水準。」

與許多前蘇聯國家一樣，東歐小國摩爾多瓦處於親俄和親西方的拉鋸背景下，桑杜政府親西方立場堅定。

在俄羅斯於2月入侵烏克蘭後不久，摩爾多瓦就申請加入歐盟，今天的捐助會議突顯西方國家亟欲將摩爾多瓦留在歐盟的軌道上，而不是留給莫斯科。

現年50歲、畢業於美國哈佛大學的桑杜表示，俄羅斯繼續對她的國家進行「混合戰」，包括削減能源和資助反政府抗議團體。摩爾多瓦擁有260萬人口。

她又說：「摩爾多瓦譴責戰爭、支持烏克蘭，選擇站在歐洲這一邊，而俄羅斯的上述行動，就是對摩爾多瓦的報復。」

在3月和7月兩次捐助摩爾多瓦的會議中，各國認捐近13億歐元，但摩爾多瓦政府估計還需額外11億歐元才能度過冬天。法國今天承諾再捐出1億歐元，而羅馬尼亞則提供3000萬歐元。

預計今晚將公布來自34國和15個國際機構的認捐總額。 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）告訴桑杜說，她的政府「令我們不得不欽佩」。

「自烏克蘭衝突開始以來，你們沒有退縮，你們沒有在壓力下退怯。」（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP