歐盟：頻繁使用娛樂笑氣 恐會中毒、健康受損

（法新社裡斯本21日電） 歐盟的歐洲毒品與毒癮監控中心（EMCDDA）今天表示，在歐洲為娛樂效果而使用笑氣的情況愈來愈令人擔憂；並強調這有中毒、凍傷和神經系統受損的風險。

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歐洲毒品與毒癮監控中心主任古斯迪爾（Alexis Goosdeel）表示：「歐洲部分地區為娛樂效果使用一氧化二氮的情形增加，這種情況引發疑慮。」

「使用者普遍認為吸入一氧化二氮是安全的…但我們發現，更頻繁或加重使用這種氣體，會讓重傷害風險升高。」

一氧化二氮具有多種合法的功能，包括醫療、工業、商業和科學方面，也被用作食品添加劑和麻醉劑。

歐洲毒品與毒癮監控中心表示，這種氣體作為鬆弛劑，讓使用者感到愉快，近年來越來越受歡迎。因為它容易取得、價格也低廉，並且普遍被認為是「一種相對安全的藥物」。

相關研究解釋，「一個圖利且不斷擴大的供應鏈已經發展起來，網路上有商店直接促銷這種氣體用作娛樂效果，或者打着幌子說這種氣體可用來製作打發的鮮奶油」，藉此將氣體供應給消費者。

自2017年以來，因重度和頻繁使用這種氣體，導致的中毒和健康問題已有「小幅但顯着增加」。

傷害範圍從身體受傷到神經系統受損（神經毒性）都有，因為一氧化二氮會讓體內維生素B12不可逆地失去活性；暴露於極冷氣體中會導致嚴重凍傷；此外，從較大瓶裝高壓釋出這氣體，會導致肺部受傷。

報告指出，在荷蘭也發現，與使用這氣體相關的車禍有顯着增加。

古斯迪爾強調：「因此，重要的是要避免正常化使用這種氣體，以及無意中推廣使用。」

© 2022 AFP