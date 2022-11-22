澳洲經濟學家獲釋後首受訪 談緬甸監獄慘況

（法新社雪梨22日電） 澳洲經濟學家杜內爾（Sean Turnell）在緬甸監獄服刑近2年，上周終獲釋。他今天受訪時講述他在獄中被鎖上腳鐐、吃油漆桶內的食物，以及聽到獄友受審時的尖叫聲等細節。

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緬甸軍方去年2月發動政變取得權力，異議人士遭血腥鎮壓、數以千計人入獄。緬甸軍方17日宣布特赦近6000名囚犯，以紀念緬甸國慶日，杜內爾就是其中之一。

杜內爾接受「澳洲人報」（The Australian）採訪時，首次公開談論他被監禁的情形。杜內爾說，他最初被關押在仰光音山監獄（Insein Prison）一間6公尺乘2.5公尺的水泥牢房，裡面有一張鐵椅，還有腳鐐用螺栓固定在地板上。

報導指出，他隨後忍受為期2個月的審訊，有時還會從床上被帶走並鎖上腳鐐。

報導中引述杜內爾說法指出，緬甸軍政府指控他替英國情報機構工作及走私槍枝，並質問他擔任前領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）經濟顧問期間的工作內容。

杜內爾受訪時表示，他曾5度感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）並被單獨囚禁好幾個月。

他指出，被關押初期，他在夜裡會聽見外面有人敲打鍋碗瓢盆的聲音，以抗議軍事政變，「接着會出現爆炸聲、槍聲以及鄰近牢房中人們被折磨的聲音。我想，他們肯定不會這麼對我吧？但過了一會兒，我開始想，他們或許會，我認為他們有意讓我聽見」。

杜內爾說，他隨後被轉送到奈比多（Naypyidaw）看守所，「他們沒在我身上貼電極，但我被扔進骯髒的牢房，並將送來給我的食物裝在桶子里。整整650天，我都吃桶里的食物…那甚至不是新的桶子，而是油漆桶」。

杜內爾指出，在奈比多看守所，囚犯每天有20小時被關起來，「在雨季，屋頂會漏水，有時屋頂漏水漏個不停，我們就整夜坐在那裡抓着自己的衣物和毯子，試圖讓它們保持乾燥」。

杜內爾表示，他透過和妻子在電話中交談，並靠澳洲大使館定期寄來的書籍、餅乾和蛋糕幫助生存下來。

© 2022 AFP