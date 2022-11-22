科州同志夜店槍案　退役美軍制伏槍手：我只想保護家人

（法新社科羅拉多泉21日電） 美國科羅拉多州同志夜店19日發生5死槍案，當時英勇制伏槍手的退役軍人今天受訪時，謙稱他也不知道當時做了什麼，只知道自己「進入了戰鬥模式」，「我只想保護家人」。 22歲的奧德瑞奇（Anderson Lee Aldrich）在科州科羅拉多泉市同志夜店Club Q開槍造成5死和至少18傷，隨即被捕。 艾爾帕索郡（El Paso County）檢察官艾倫（Michael Allen）說，奧德瑞奇被夜店顧客制伏後，目前人還在醫院，過幾天將首次出庭。

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當局尚未正式提出指控，但預計奧德瑞奇將被控一級謀殺罪名，「如果證據支持犯罪出於偏見，我們也會提出這項控罪」。

科羅拉多泉市長蘇瑟斯（John Suthers）稱許當時協力制伏槍手的「兩名英雄」，「所有相關人員都認為，（他們）挽救了很多生命」。

根據「紐約時報」，蘇瑟斯說他已跟其中1位英雄、有15年美國陸軍資歷的費耶羅（Richard Fierro）聯繫上。

蘇瑟斯說：「我沒遇過做出如此英勇行為卻不居功的人，他只對我說，『我只想保護家人』。」

45歲的費耶羅接受紐時訪問時表示，當時他和太太、女兒還有朋友一起到夜店看變裝秀，誰知道遇到槍案。

服役期間曾派駐伊拉克和阿富汗的費耶羅說，當時他從槍手身後抓起他的防彈衣，奪走他的手槍，用手槍打他，「我不知道我到底做了什麼，我只是進入了戰鬥模式，我只知道我得在他殺了我們之前殺了他」。 「我從他手中奪過槍，開始打他的頭，一遍又一遍。」

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