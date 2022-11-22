美德州將部署裝甲運兵車至邊界 防非法移民湧入

（法新社休士頓21日電） 美國德州有關當局今天表示，德州計畫「驅逐」試圖入境美國的無證移民，將沿着美墨邊界部署軍用裝甲運兵車。

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美國阻擋尋求庇護者入境的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施將於一個月後解除，可能會導致在墨西哥等待的尋求庇護者激增。

共和黨籍德州州長艾波特（Greg Abbott）已宣布，這種情況像是「入侵」，他將採取行動應對。

德州軍事部（Texas Military Department）在發給法新社的聲明中說：「德州國民兵…將部署10輛M113裝甲運兵車（M113 Armored Personnel Carrier）到南部的德州與墨西哥邊界，並加強飛機飛行與安全行動。」

「這些行動是更大策略的一環，以動用所有可用工具，來打擊人數創紀錄新高的非法移民。」

「德州國民兵將採取前所未見的措施保衛我們的邊界，並驅逐與遣返試圖非法越境的移民。」

從拉丁美洲各地透過墨西哥邊界湧入美國的移民近幾個月增加。根據美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）數據，2021年10月到2022年9月底，美國有關當局在邊界攔截230萬名移民。

艾波特上周致函美國總統拜登，譴責他的「開放邊境」政策導致德州必須「自我防衛」。

艾波特上周在推特（Twitter）發文說，他已「援引美國憲法與德州州憲的入侵條款，全面授權德州採取前所未見的措施，保衛我們的州免受入侵」。

© 2022 AFP