規模7.0地震襲索羅門群島 首都部分地區停電

（法新社索羅門首都荷尼阿拉22日電） 索羅門群島今天發生規模7.0地震，目擊者通報感受到劇烈搖晃，首都荷尼阿拉（Honiara）部分地區停電。

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荷尼阿拉遺產公園飯店（Heritage Park Hotel）的櫃檯接待員妮莎（Joy Nisha）跟法新社說：「這起地震很大。飯店有些物品掉到地上。每個人似乎都沒事，但都很驚慌。」

人在荷尼阿拉的法新社記者說，地震持續了約20秒。

目前並未傳出有建築物嚴重受損，但荷尼阿拉部分地區停電，民眾從辦公室衝到外頭，逃到較高的地面。

一名飯店經理跟法新社說：「這棟建築搖晃得非常劇烈。地震威力真的很強，把大家搖到東倒西歪。」

索羅門司法部長穆利亞（John Muria）在推特（Twitter）上傳地震後檔案櫃文件散落到地上的照片。

有關當局稍早對震央300公里內的索羅門沿岸地區發布海嘯警報，但太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）之後稱威脅「大致」已解除。

索羅門群島氣象局局長希瑞西亞（David Hiba Hiriasia）說：「我們預期會有餘震，由於這起地震的規模很大，待在建物與高樓附近的民眾應保持警覺。」

根據聯合國數據，震央方圓50公里內地區人口約有2萬人。

© 2022 AFP