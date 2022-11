賀錦麗登上巴拉旺島 以示挺菲兼抗中

(法新社菲律賓公主港22日電) 美國副總統賀錦麗今天造訪菲律賓巴拉旺島(Palawan),以示支持這個美國長期盟邦,以及抗衡北京在區域內日漸增長的影響力。巴拉旺島地近中國主張擁有主權的海域。

賀錦麗(Kamala Harris)是美方歷來訪問巴拉旺島的最高層級官員,而巴拉旺島是最接近南海南沙群島的菲律賓領土。

北京宣稱擁有南海幾乎全域的主權,儘管國際法庭裁決中方主張沒有法律基礎,北京仍不予理會。

賀錦麗今天與巴拉旺沿海村莊漁民、菲律賓海巡成員會面。

賀錦麗在演說中表示,「國際秩序和規範」必須受到維護,而且聯合國(UN)支持的法庭裁決已駁回中國對南海主權的主張,仲裁結果必須被遵守。

她登上菲律賓海巡船艦後說,「美國以及國際社會與這個區域的未來休戚相關」,「美國作為盟友,與菲律賓站在一起面對南海的恫嚇與脅迫」。

賀錦麗昨天剛與菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)會談。她重申美國「堅定不移地」承諾,若菲國船艦或飛機在南海受到攻擊,美國將防衛菲律賓。

華府與菲律賓的安全聯盟已締結數十年,雙方除簽署共同防禦條約,並在2014年簽訂「加強國防合作協議」(EDCA),讓美軍得以在菲律賓5處基地儲放防禦裝備和補給品,並允許美軍在這些軍事基地輪調。

EDCA在菲律賓前總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)任內停擺,但中國行事日益獨斷,美菲兩國已表態支持加速施行EDCA。

隨着區域局勢因近期中國圍繞台灣進行軍演而趨於緊張,華府正試圖修復與馬尼拉政府的關係。如果發生衝突,菲律賓的配合將成為關鍵。

兩國關係在杜特蒂任內出現裂痕,這位反覆無常的前總統偏好中國更甚於美國。小馬可仕則試圖在兩強之間求取平衡,堅稱不會讓中國踐踏菲律賓的海洋權利。

菲律賓大學海洋事務與海洋法研究所(Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea)所長巴童巴卡(Jay Batongbacal)說,賀錦麗到訪對菲律賓的海洋主張立場,傳達「更強烈的責任感」。但巴童巴卡也強調,必須繼續實施EDCA。

他說:「如果美國被迫待在幾千公里外的日本或關島,就無法適當履行義務。」

