加緊封控令北京居民防疫疲勞

（法新社北京23日電） 加緊COVID-19防疫封控近3年，中國首都北京的學校停課、公司關門、餐飲場所渺無聲息，隨時可能封城令人膽戰心驚，已成驚弓之鳥的當地人早就陷入防疫疲勞。

廣告 繼續瀏覽後續

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染病例激增之際，北京居民受夠了模糊而且變來變去的防疫限制，無法確定政策會維持多久令他們精疲力竭。

20多歲上班族伊蓮（Elaine）說：「現在我對一切感到厭煩，街上空無一人。我想到外面吃飯、與朋友社交，但是不可能。」

一位住在北京的法國女子在男友的公寓過夜後，21日上午意外地遭到封鎖在那裡，因為公寓中一名住戶中鏢，導致整棟公寓里的人都要關5天。

要求不具名的這名法國人說：「每次要睡覺的時候，我們都無法確定明天早上會不會受困公寓里。」

核酸檢測的人龍現在綿延街區周圍，紅線在哪經常含糊不清，讓企業無所適從。

當局透過區委會或居委會下達關閉餐廳或企業的口頭指令。由於訊息常以口頭方式下達，口耳相傳徒增生活痛苦。

儘管1500例左右遠低於許多其他國家，北京通報單日感染數創新高後加強防疫限制。

疫情爆發已將近3年，相較於其他國家與病毒共存的作法，中國衛生官員的反應看起來小題大做。

居民擔心當局也會對北京祭出類似春季時對第一大城上海採行的封城作法，當時出現缺糧、抗議和民眾逃離迅速封鎖措施的亂象。

北京��中心購物區三里屯的購物商場和西方精品店目前關門大吉，人口稠密的中心商業區朝陽區空無一人。

美髮、水療和其他被認為非日常生活必要服務同樣關閉。

曾在朝陽區一家健身房工作的徐女士因工作地點5月疫情爆發期間關門，她索性離開北京。

她說：「上一波疫情對民眾生活造成嚴重衝擊，尤其對服務業從業人員和熱愛健身人士。」同時，部分PCR檢測站突然關閉也對需要提供24小時內檢測結果才能去上班的人造成影響。徐女士表示：「我以前工作的健身房許多同事都因為沒有薪水可領，已經離開北京。」

文物古跡和政府機關集中的北京東城區，餐館目前都用桌子圍起來，上頭擺滿外賣的袋子。

當地一家麵館員工王先生表示，自從餐飲業只能夠外賣以來，「營收掉了99%」。他說：「我們現在一天只有幾百人民幣的外賣收入。希望北京��趕快重新開放，不然我們無法彌補損失。」

© 2022 AFP