印尼地震倖存者籲供應物資 降雨阻礙救援

（法新社印尼席安約23日電） 印尼西爪哇省21日發生地震，死亡人數迄今已增至271人，仍有40人下落不明。救援工作仍繼續進行，但因降雨和餘震而受到阻礙。倖存的災民呼籲外界提供食物和飲水。

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當局警告，西爪哇省席安約鎮（Cianjur）附近發生的這起規模5.6淺層強震，造成土石塌方需要清理，因氣象預報未來幾周都下雨，恐發生第2次災難。

家園被地震夷為平地兩天後，災民仍在廢墟中努力尋找無價寶，如家庭照片、宗教書籍和結婚證等。賈索村（Gasol）23歲居民穆斯塔法（Mustafa）告訴法新社：「雖然一些物資已送到，但還是不夠。我們已收到米、泡麵、礦泉水，但不夠。」

在塔拉加村（Talaga），一些災民在受損房屋的窗戶和帳篷前方貼上「我們需要幫助！」的文字標示。而街上至少有3人拿着紙箱，要求捐贈。

現場的法新社記者稱，今天發生規模3.9的淺層餘震，災民驚慌失措，紛紛逃出避難所。

官員稱，政府已派送帳篷和其他物資到席安約給災民，軍方今天則在災區部署了1萬2000人。不過有十幾個村莊的救援工作因大雨受到阻礙，當地有超過2萬2000棟房屋被毀。

印尼國家搜救總署（Basarnas）署長亨瑞（Henri Alfiandi）在社交媒體發布的一段影片中說，有兩個村莊仍與世隔絕。

亨瑞說他接獲報告，受困村民沒有食物和飲水，有些人被迫睡在罹難者遺體旁邊。他說，「那裡的人甚至無法求救。」他補充道，3架直升機正被派去當地空投援助物資。

除了食物和飲水，災區也缺乏醫藥。30歲災民尤妮莎（Yunisa Yuliani）說：「我的小孩發燒了，食不下咽。這裡有很多孩子和老人。孩子們需要牛奶、尿布、食物和藥品。」

住在臨時搭建帳篷里的迪德（Dede Masliyah） 說，倖存者還未得到援助，整夜還下着大雨。她說，「我們缺乏食物和藥品。我們急需適當的帳篷，這裡有很多兒童和小嬰兒。」

印尼雨季很容易發生山崩和暴洪，西爪哇的雨季已經開始，12月將達到頂峰。

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）局長德威科里塔（Dwikorita Karnawati）昨天說，「我們必須警惕可能發生的第2次災難，例如山崩。」

她說，河流可能因山崩或瓦礫而堵塞，並在席安約鎮引發暴洪。「我們亟須清除阻礙河水流動的物料和瓦礫。」

© 2022 AFP