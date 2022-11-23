降低對中國的依賴 德國將對投資擔保設限

（法新社巴黎22日電） 德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）今天表示，德國將對在中國有業務的企業設定投資擔保上限，以期減少對中的依賴。

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哈柏克在法國巴黎的記者會上表示，投資支援計畫將全面檢討改革，以創造「強大誘因來進行經營多樣化」。

哈柏克表示，決策者將實施配額，「如此一來，德國的擔保就並非針對一個國家，也就是中國」。

哈柏克表示，「將對特定國家的投資設定上限」，目前討論的金額是30億歐元（約新台幣975億元）。

他說：「企業當然可以在一個國家投資，但超過上述數字，就將不再進一步獲得納稅人血汗錢的保障。」

德國「明鏡周刊」（Spiegel）上星期引述政府內部文件報導，會在考慮環境和社會標準下，「徹底」檢視這些擔保。

今年5月，德國以關切新疆地區人權狀況為由，拒絕對在新疆有設廠的福斯汽車集團（Volkswagen）在中國的投資提供擔保。

此外，德國也愈來愈疑慮中國在德視為關鍵基礎設施上的投資。

這個月稍早，柏林當局以國家安全可能受威脅為由，阻止中企收購兩家半導體公司。

儘管如此，德國仍不顧政府內部反對，批准將漢堡（Hamburg）港口的部分股權出售給中國遠洋海運集團。

© 2022 AFP