印尼西爪哇強震 6歲男童受困兩天奇蹟生還獲救

（法新社席安約24日電） 印尼西爪哇省21日發生規模5.6強震，傷亡慘重。6歲男孩阿茲卡在沒有糧食和飲水的情況下受困瓦礫堆中兩天，奇蹟生還獲救。

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西爪哇省（West Java）21日強震造成至少271人喪生。昨晚這起戲劇性救援成為攝影機焦點，令人對於殘骸中可能還有人倖存待援重燃希望。

28歲志工傑克森（Jeksen）今天告訴法新社：「我們一得知阿茲卡（Azka）還活着，每個人都流下眼淚，包括我自己…非常令人感動，感覺就像一個奇蹟。」

畫面顯示，救援人員把6歲的阿茲卡從受創最重的席安約鎮（Cianjur）古格南區（Cugenang）一間房屋殘骸中救出時，他身上穿着受困時穿的藍襯衫和褲子。

西爪哇省茂物（Bogor）政府發布的影片顯示，救援人員把阿茲卡從地上一個洞里拉出，用雙手緊緊抱住他，戴紅盔的另一名救援人員握着阿茲卡的一隻手緊隨在後。

阿茲卡跟為數眾多印尼人一樣沒有姓氏，他被救出後安靜地喝着飲料。一名士兵抱着他，另一名救援人員撫摸着他的頭髮。

志工告訴法新社，阿茲卡的母親在地震中喪生，救援人員於他獲救數小時前找到她的遺體。

傑克森說，阿茲卡獲救時，身旁的祖母已經氣絕身亡。

當地媒體報導，幸虧有一面牆擋住另一面倒塌的牆，才讓阿茲卡沒有被倒牆壓住而倖存。

傑克森說：「阿茲卡在房子左側的一張床上被發現，有一顆枕頭保護着他，他和混凝土板之間只有10公分間隙。空間這麼狹窄，又黑又熱，而且沒有足夠通風。」

「沒想到他於48小時後仍然活着，如果知道的話，我們前一天晚上就會更努力（搜救）。」

官員指出，死者當中有許多在學校或家中罹難的兒童。暴雨和可能的致命餘震拖延救援行動，當局警告，可以進行救援的時間所剩無幾。

印尼國家災害應變總署（BNPB）署長蘇哈里揚托（Suharyanto）表示：「今天部署6000人投入搜救行動，雖然下雨，我們仍繼續搜救。請為我們祈禱，讓失蹤的40人得以獲救。」

當局持續搜救仍受困瓦礫堆下的數十位民眾，其中包括一名7歲女孩。

© 2022 AFP