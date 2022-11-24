安華終成首相再寫傳奇 馬來西亞政壇不死鳥

（法新社吉隆坡24日電） 馬來西亞國家皇宮宣布，國家元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）任命反對派領袖安華為首相，下午5時宣誓。從准首相變階下囚再復出，這項任命將「安華傳奇」帶入高潮。

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國家皇宮聲明指出：「考量馬來統治者王族的意見後，陛下同意任命安華（Anwar Ibrahim）為馬來西亞第10任首相。」

馬來西亞19日舉行大選，安華與前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）領導的兩大主要陣營皆未取得可以直接組閣的過半席次。國家皇宮上述聲明結束數日以來的政治僵局。

安華的「希望聯盟」（Pakatan Harapan）訴求反貪腐，在上周末大選中拿下最多席次的82席，但未達籌組政府所需的112席門檻。慕尤丁的「國民聯盟」（Perikatan Nasional）取得73席。

從46歲擔任副首相到75歲登首相大位，這條顛簸政治路，安華走了快30年。他的聲勢一度如日中天，距離首相大位僅一步之遙，卻從准接班人跌落，遭以雞姦等罪名打入大牢，後來長期擔任反對派領袖。

曾經領導學生運動的安華屢次與首相寶座失之交臂。他於1990年代先後出任財政部長和副首相，與時任首相馬哈地（Mahathir Mohamad）關係達到顛峰。

然而，1997年至1998年亞洲金融危機不僅重創經濟，也衝擊馬哈地與安華關係，處理這場危機的手法導致兩人決裂，安華所有政府職務都被拔除，並且遭到所屬政黨「巫統」（UMNO）開除黨籍。

1999年，安華因貪污罪被判6年徒刑，隔年又因雞姦罪被判9年徒刑，兩項刑期合並執行。馬來西亞最高法院2004年推翻對安華的雞姦判決，裁定將他釋放。貪污罪及兩度因雞姦罪入獄罪使安華一共身陷囹圄近10年。他表示，這些出於政治動機的指控，目的是要終結他的從政生涯。

安華於2018年大選與馬哈地再度成為盟友，2度出任首相的馬哈地承諾首相大位將會交棒安華，卻從未履行約定。他們的聯盟於22個月後瓦解，安華的首相夢再度破碎。

從首相接班人淪為囚犯，又復出政壇成為主要反對派領袖，安華的政治生涯跌宕起伏宛如乘坐雲霄飛車。他今天接任首相也將吉隆坡政壇過去25年來這場傳奇帶入最高潮。

© 2022 AFP