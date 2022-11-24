拋大赦被停權帳號想法 馬斯克再發起推特民調

（法新社舊金山23日電） 社群網站推特（Twitter）新老闆馬斯克繼發起民調恢復前美國總統川普的帳號後，今天再度出招，拋出大赦被停權推特帳號的想法，發起推特民調。

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馬斯克此舉的時間點，就在外界批評他的內容審核標準取決他個人的一時興起，某些帳號可以恢復，某些則不行。

馬斯克推文說：「（被停權帳號）在未觸法或從事大量寄送垃圾郵件的情況下，推特是否應該對他們實施大赦？」

民調將於格林威治時間24日17時46分截止，此舉和馬斯克幾天前恢復川普帳號的策略相同。

推特去年初以川普煽動2021年1月6日的美國國會大廈暴動事件為由，停用他的帳號。

在贊成恢復的人數略佔多數的情況下，川普的推特帳號19日恢復。

推特的民調對所有用戶開放，除了不科學外，還可能會遭假帳號和機器人鎖定。

對被停權帳號一律實施特赦，恐引發政府當局警戒。馬斯克以440億美元買下推特後，當局密切關注他對仇恨言論的處理。

此舉也可能引發蘋果公司（Apple）和谷歌（Google）不安。這兩家科技巨擘有權以內容疑慮為由，將推特自旗下的行動app商店中下架。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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