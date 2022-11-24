美維州沃爾瑪槍擊案6死 賣場經理犯案後飲彈自盡

（法新社美國切薩皮克23日電） 美國維吉尼亞州官員今天說，沃爾瑪一名31歲大夜班經理昨晚在擠滿感恩節購物人潮的賣場開槍，造成6人死亡，槍手隨後飲彈自盡。這是美國4天來第2起大規模槍擊案。

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警察首長索勒斯基（Mark Solesky）說，維吉尼亞州切薩皮克市（Chesapeake）昨晚發生濫射案後，還有4名傷患仍在醫院救治，目前狀況不明。

索勒斯基跟記者說，槍手據信是死於「自己造成的槍傷」，又說目前還不清楚這起美國最新槍枝暴力案的行兇動機。

切薩皮克市有關當局指認槍手是該市居民賓恩（Andre Bing），說他持有一把手槍與多發彈匣。沃爾瑪（Walmart）在聲明中證實賓恩是大夜班領班，2010年起受雇於沃爾瑪。

在槍擊案中倖存的員工泰勒（Briana Tyler）稍早描述了這位賣場經理進入員工休息室濫射的恐怖場景。

泰勒跟美國廣播公司（ABC）晨間新聞談話性節目「早安美國」（Good Morning America）說：「他沒有特別瞄準任何人。他真的就只是朝整個休息室開始掃射，我看到有多人倒地，無論是尋求掩護或中槍。」

她說，槍手看着她開槍，但子彈從她身旁幾�疾涼�。泰勒說：「他不發一語，什麼話都沒說。」

切薩皮克市當局表示，槍手與兩名受害者被發現死在員工休息室，賣場前門旁躺着另一具遺體。官員說，年紀最輕的受害者為16歲。

© 2022 AFP