英國警方破獲國際詐騙網絡 光在英就騙取18億元

（法新社倫敦24日電） 英國警方今天說，警方歷來規模最大的反詐騙行動已破獲一個國際犯罪網絡，這個網絡透過數以百萬計通詐騙電話，鎖定數以十萬計被害人，光是在英國，詐騙金額就高達新台幣18億元。

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倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）帶頭對iSpoof.cc網站展開為期18個月的全球調查，近幾周來逮捕100多人，包括一名據說駐倫敦的管理人員。

根據警方說法，被稱作「一站式國際詐騙商店」的iSpoof.cc網站創立於2020年12月，高峰時期有5萬9000名用戶支付150到5000英鎊不等的金額購買其服務。

iSpoof.cc讓訂購者得以用比特幣（Bitcoin）付款獲取所謂的詐騙工具，讓他們的電話號碼看起來好像撥打自銀行、稅務機關和官方組織。

倫敦都會區警察局和歐洲刑警組織（Europol）、美國聯邦調查局（FBI）及全球其他執法單位通力合作，分別在荷蘭、澳洲、法國和愛爾蘭逮到詐騙嫌疑人，同時關閉了在烏克蘭和荷蘭境內的伺服器。

英國警方認為，有組織的犯罪集團與這個網站和其數以萬計用戶有關，這些犯罪集團可以取得網站上的軟體工具，來幫助不法獲取被害人銀行帳戶資金，並犯下其他詐騙行為。

倫敦都會區警察局局長羅利（Mark Rowley）說，這起調查表明了對利用技術的犯罪分子採取了「不同的做法」。

羅利告訴媒體：「這是從有組織的犯罪分子開始，他們實際上推動並製造我們周遭世界所看到的詐騙行為。」

英國規模最大的倫敦警方表示，截至今年8月的過去1年內，嫌疑人付費進入該網站，在全球各地打了逾千萬通詐騙電話。

約40%的詐騙電話是在美國境內，超過1/3則在英國，而光是在英國就有20萬名潛在被害人遭到鎖定。

詐騙偵查機構截至目前為止記錄到光是在英國就造成4800萬英鎊（約新台幣18億元）損失，最高單筆竊取金額為300萬英鎊，平均損失金額為1萬英鎊。

倫敦都會區警察局指出：「由於絕大多數詐騙事件未獲通報，實際金額據信要高得多。」（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

© 2022 AFP