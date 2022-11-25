中國駐杜拜總領事館：首屆中阿峰會將於12月登場

（法新社杜拜24日電） 在盛產石油的沙烏地阿拉伯加強與亞洲的關係之際，中國駐杜拜總領事館表示，沙烏地阿拉伯將於12月初舉辦有史以來第一次中阿峰會。

廣告 繼續瀏覽後續

按沙國外長說法，中國國家主席習近平12月將訪問沙烏地，但中方總領事館聲明沒有具體說明習近平抵沙訪問是否與峰會同時進行。

中國駐杜拜總領事李旭航22日在領事館網站上發聲明表示，首屆中國與阿拉伯國家峰會將於12月上旬在沙烏地召開。聲明中沒有提到會談的確切日期或與會人員。

根據中國駐杜拜總領事館聲明，李旭航指出中國與包括阿聯酋在內的阿拉伯國家的關係「如同兩國航天事業一樣駛入發展的快車道」並稱峰會「在中阿關係史上具有里程碑意義」。

沙國和其他波斯灣國家轉向加強與亞洲市場的關係，適逢石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）無視華府增產請求，決定大幅削減石油產量，使得沙烏地與美國長年盟邦關係陷入緊張。

美國抨擊減產的決定等同在烏克蘭戰爭中「與俄羅斯結盟」，並警告將會有「苦果」，但並未明說。

下次OPEC+會議將於12月4日舉行，屆時會使全球能源供應爭端重新成為人們關注的焦點。

© 2022 AFP