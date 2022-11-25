專家證實千年金幣為真 遭抹滅古羅馬皇帝真有其人

（法新社倫敦24日電） 英國科學家表示，一枚長期以來被視為是假貨的金幣實際上是真品，這意味一名原本被認為是虛構人物而自歷史除名的西元3世紀古羅馬皇帝確實存在。

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現在是羅馬尼亞中西部地區的外西凡尼亞（Transylvania）1713年時發現少數類似硬幣，上面有名為斯邦西安（Sponsian）的皇帝的側面肖像。

自19世紀中葉以來，專家因為這些硬幣設計粗糙，一直認為它們是贗品。因此它們一直被鎖在博物館的櫥櫃里。

但是研究人員研究蘇格蘭格拉斯哥大學（University of Glasgow）亨特博物館（The Hunterian）收藏的其中一枚硬幣，並與具相似歷史的其他硬幣進行比較後，得出這枚硬幣是真品的結論。

率領研究團隊的倫敦大學學院（University College London）科學家皮爾遜（Paul Pearson）說：「對這些極其稀有的硬幣進行科學分析，使斯邦西安皇帝擺脫身分不明的處境。」

「我們的證據表明，他曾統治羅馬帝國行省之一的達契亞行省（Roman Dacia），當時帝國正飽受內戰肆虐，邊境地區被侵略者掠奪。」

根據發表在「公共科學圖書館期刊」（PLOS ONE）上的這份研究報告，達契亞行省與現代羅馬尼亞重疊，是蘊藏大量金礦的地區。

研究人員在可見光和紫外線下使用顯微鏡重新檢視這枚硬幣，發現上面的刮痕可證明它在2000年前曾流通過。

亨特博物館的貨幣策展人艾瑞克森（Jesper Ericsson）表示，化學分析也顯示，這些硬幣曾被埋在土裡數百年。

© 2022 AFP