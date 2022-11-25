港府控榮休主教陳日君等違反社團條例 法庭裁定罪成

（法新社香港25日電） 高齡90歲天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等6名異議分子，被當局控告違反社團條例，法院今天裁定各人罪成，各被罰款港幣4000元（新台幣1萬5765元）或以下。

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「612基金」在「反送中」運動爆發期間成立，透過籌款支援被捕抗爭者，比如聘請律師及打官司。5名信託人除陳日君，還包括前立法會議員吳靄儀和何秀蘭、歌手何韻詩、嶺南大學前副教授許寶強。基金秘書是施城威。

當局其後起訴陳日君等6人，控罪指他們於2019年7月16日至2021年10月31日期間，在香港作為「612基金」本地社團幹事，沒有在指明時間內遵從香港社團條例的規定，為基金註冊。

綜合本地媒體報導，6人今天在西九龍裁判法院被裁定罪名成立。

據報導，裁判官宣讀判詞時指出，認同控方指「612基金」在成立至解散，一直有運作，包括舉辦記者會、租辦公室、與公眾及其他組織有交易來往等，是一個以基金模式運作的社團，而社團條例已清楚列明，本地社團成立後一個月內，要申請成立或豁免申請，否則屬犯罪，但基金從來都沒有遞交。

法官裁定陳日君、吳靄儀、何秀蘭、何韻詩及許寶強各罰款4000元，施城威罰款2500元。

© 2022 AFP