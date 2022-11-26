德國將宣告 史達林時期烏克蘭大饑荒為種族滅絕

（法新社柏林25日電） 根據記者今天看到的決議草案，德國國會將採納烏克蘭當局的用詞，宣告烏克蘭1930年代在前蘇聯獨裁者史達林統治下數百萬人餓斃是「種族滅絕」事件。

廣告 繼續瀏覽後續

由德國中間偏左派執政聯盟和在野保守政黨籍國會議員共同提出的決議案，除了要作出上述宣告外，也是為了要警告俄羅斯，因為在俄軍入侵下，烏克蘭人民今冬恐陷入饑餓危機。

德國國會議員計畫在30日表決這項決議案，時間安排在26日烏克蘭大饑荒（Holodomor）紀念日之後。這個紀念日是在每年11月的最後一個周六。

決議草案載明，烏克蘭大饑荒應列入20世紀上半葉「極權制度殘暴罪行的名單中，這個饑荒造成了數百萬人喪生」，包括納粹德國（Nazi Germany）犯下的罪行。

草案中說：「當時烏克蘭各地人民都受到饑荒和鎮壓衝擊，不只是穀物產區的人民」，這項精心謀畫的政策，「符合如今對種族滅絕的歷史政治定義」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天都透過發言人，對國會這項宣告表示支持。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）推文稱，德國此一作法樹立了一道「里程碑」。稍後貝爾伯克將促使德方通過這項決議案歸功於庫列巴。

© 2022 AFP