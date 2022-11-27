抗議庫德族女子之死遭捕 伊朗知名足球員獲釋

（法新社巴黎26日電） 伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死掀起的反政府示威行動中，最知名的人物之一、前國際足球員加富里（Voria Ghafouri），據報已保釋出獄。

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加富里本身也是庫德族人並屢屢聲援反政府抗議活動，他24日在進行球隊訓練後遭到當局逮捕，理由是「玷污國家隊聲譽並散布反對國家政權的政治宣傳」。

加富里曾多次披上國家隊戰袍，截至2019年共代表伊朗出賽28次國際賽事，包括2018年俄羅斯世界盃足球賽。他2022年卡達世足賽被排除在國家隊之外，日前遭當局逮捕後，引發外界強烈抗議。

伊朗法斯通訊社（Fars News Agency）透過社群媒體發文表示：「加富里已保釋出獄。」伊朗改革派報紙「東方報」（Shargh）同樣報導加富里獲釋。

22歲庫德族女子艾米尼因頭巾不符合規定，9月13日在伊朗首都德黑蘭被警方拘捕後陷入昏迷，9月16日逝世，此事在伊朗掀起抗議浪潮。

根據聯合國說法，約1萬4000人在德黑蘭當局的鎮壓行動中被捕。遭羈押的人士包括數十名知名新聞工作者、文化界人物、律師和體壇人士。

© 2022 AFP