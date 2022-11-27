絕食抗議艾米尼之死遭捕 伊朗知名異議記者獲釋

（法新社巴黎26日電） 伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死掀起的反政府示威行動中，最知名的人物之一、異議人士羅納吉（Hossein Ronaghi）據報已保釋出獄。

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羅納吉從9月中旬抗議行動爆發後不久便遭當局羈押至今；由於他發動了2個多月的絕食抗議，外界對他健康的擔憂與日俱增。

伊朗法斯通訊社（Fars News Agency）透過社群媒體發文表示：「羅納吉已保釋出獄。」

羅納吉的兄弟哈山（Hassan）在推特（Twitter）表示，羅納吉今晚獲釋接受治療。他的父親阿瑪德（Ahmad）上傳一張羅納吉在醫院的照片，說羅納吉絕食64天後已經獲釋。

22歲庫德族女子艾米尼因頭巾不符合規定，9月13日在伊朗首都德黑蘭被警方拘捕後陷入昏迷，9月16日逝世，此事在伊朗掀起抗議浪潮。

根據聯合國說法，約1萬4000人在德黑蘭當局的鎮壓行動中被捕。遭羈押的人士包括數十名知名新聞工作者、文化界人物、律師和體壇人士。

37歲的羅納吉是「華爾街日報」（The Wall Street Journal）特約記者，多年來一直是伊朗境內最無懼於批評德黑蘭當局的人士之一。

羅納吉9月24日遭到逮捕後被送往伊文（Evin）監獄。家人曾表示，羅納吉有腎臟方面的健康問題，恐有生命危險。

© 2022 AFP