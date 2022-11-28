世足小組賽勝威爾斯 伊朗釋放700多名囚犯

（法新社德黑蘭28日電） 伊朗司法部門的米桑線上（Mizan Online）網站今天報導，伊朗國家隊在世界盃足球賽戰勝威爾斯隊之後，該國已釋放700多名囚犯。

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米桑線上宣布，伊朗隊於25日以2比0獲勝後，「709名被拘押者從國內不同監獄中獲得釋放」。

該網站稱，獲釋者中「有些人是在最近的事件中被捕」，間接提及撼動伊朗兩個多月的示威活動。網站並未提供更多細節。

22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因違反伊朗嚴格的女性穿着規定被道德警察逮捕，9月16日她於拘留期間死亡，引發持續的抗議活動。

其他伊朗媒體報導，伊朗着名女演員加齊亞尼（Hengameh Ghaziani）因支持抗議活動被捕後，已獲得保釋。

報導稱，因示威而遭到拘留的兩位最知名人物─前國際足球球員加富里（Voria Ghafouri）和異議人士羅納吉（Hossein Ronaghi），也已獲得保釋。

國營的伊朗通訊社（IRNA）今天報導，63歲的前國營電視台主持人夏里亞里（Mahmoud Shahriari）因「煽動暴亂」入獄兩個月後，已經獲釋。

伊朗25日擊敗威爾斯，將於明天和美國對陣。本屆世界盃，伊朗首戰遭英格蘭以6比2痛宰。

伊朗司法機構稱，自抗議活動開始以來，已有2000多人被起訴。聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）上周表示，大約1萬4000人被捕。

© 2022 AFP