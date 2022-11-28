中國人抗議清零 文字遊戲、白紙、音樂都用上

（法新社北京28日電） 舉起白紙、搭配國歌、利用複雜的文字遊戲：中國抗議民眾設計出無數富創意方式，表達對政府及防疫清零政策的不滿。

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中國人利用以下種種方式，逃避審查，表達憤怒及支持抗議活動：

●空白標誌

昨天，在包括北京等許多城市，抗議民眾舉起空白的A4白紙以示團結，並承認中國缺乏言論自由。其他人則在社交媒體微信（WeChat）的個人資料發布白色方塊。

網路流傳的照片也顯示，中國頂尖清華大學的學生舉着寫有弗里德曼方程式（Friedmann equations）的標語牌，因這位物理學家的姓氏Friedmann，與freed man（自由人）或freedom（自由）相似。

當局在網路搜尋封鎖較明顯的關鍵字和地名後，由重複的字組成、具有「正面」含義的無厘頭髮文在微信和微博上瘋傳，包括像是「對對對對對對」和「好好好」。

到今天，社交網站上早前許多不知所雲和提及「A4紙」的發文已被刪除，但類似發文仍繼續傳播。

社交媒體用戶還轉向高級文字遊戲來討論抗議活動，使用「香蕉皮」（與中國國家主席「習近平」子音相同）和「蝦苔」（音似「下台」）等詞。

●諷刺

上周末，有些人群公然要求習近平下台，高喊「拒絕新冠測試，支持自由」等口號。其他人較謹慎，舉辦看似無聲的抗議活動，獻上鮮花和蠟燭，紀念上周新疆火災的罹難者，這場火災引發民眾最新一波怒火。

在北京，昨晚有一群人在亮馬河邊嚷着「我要做新冠測試！」「我想掃描我的健康碼！」激起微博用戶發布類似的諷刺詞語。

習近平的影片片段以及習主席語錄被引用來支持大規模示威活動，包括他在一段影片中說：「現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。」

●音樂、足球

中國許多地方的團體在集會時唱國歌和國際歌，先發制人防止北京指責抗議活動不愛國或受外國勢力煽動。

在一段被審查人員迅速下架的瘋傳影片里，一所大學宿舍里學生們唱着香港搖滾樂隊Beyond所唱的粵語歌曲「海闊天空」。疫情爆發前，這首自由頌歌曾被香港民主抗議人士所採用。

網友們還散布正在進行中的卡達世界盃梗圖，使用未戴口罩的球迷圖片來嘲諷中國嚴格的清零政策。

在一段廣為流傳但已被刪除的影片中，一名社交媒體用戶加進人們吼叫「戴上口罩！」的聲音，並在世界盃觀眾加油的場景中加上「做新冠檢測」音效。

●跳過防火牆

推特和Instagram等國際社交媒體平台被中國俗稱「網路長城」的防火牆封鎖，但技術熟練的民眾透過VPN翻牆軟體發布有關抗議活動的訊息。

為了將訊息傳播到國外，匿名運作的推特帳號開放收件箱接收來自全中國各地的影片，Instagram上並舉辦過幾場抗議直播。

中國留學生在世界各地組織類似的示威活動，包括在北美和歐洲幾個城市。

法新社用地理定位的一段Instagram影片里，唱着歌的抗議人士在中國駐加拿大多倫多總領事館外的路燈柱上，豎起一塊上海烏魯木齊路的模仿路牌。

新疆烏魯木齊市吉祥苑小區24日晚發生火災，疑因過度封控阻礙居民逃生和搶救釀死傷。上海市民26日在烏魯木齊中路聚集哀悼此事故，現場有花束、燭光，遭警方強力清場。

© 2022 AFP