伊朗演員不戴頭巾拍影片 聲援反政府示威

（法新社巴黎28日電） 在社群媒體發布的一段最新影片顯示，一群伊朗演員在沒有戴頭巾的情況下舉行無聲抗議，以聲援庫德族女子艾米尼之死引發的反政府示威活動。

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自22歲的艾米尼（Mahsa Amini）因服裝違規被宗教警察拘留，並於9月16日喪命後，伊朗全國陷入長達超過2個月的抗議。這也是自1979年伊斯蘭革命以來，伊朗政權面臨的最大挑戰。

影片可見，伊朗演員兼導演索荷拉戈萊斯塔尼（Soheila Golestani）身穿黑衣走進畫面，轉身露出未戴頭巾的正面，盯着鏡頭看。

多名穿着深色衣服的男女隨即加入戈萊斯塔尼的行列。影片內的10名女性都沒戴頭巾，只是沉默地盯着鏡頭。

戈萊斯塔尼昨晚在她的Instagram上發布這段影片並寫道：「表演結束了，真相已揭曉。那些無名之輩才是我們真正的英雄。」

伊朗導演哈密德普拉紮里（Hamid Pourazari）也出現在影片中。他也在自己的Instagram上發布這段影片。

截至目前，伊朗已有多名演員在示威中拿掉頭巾。自1983年至今，女性在公共場合皆須佩戴頭巾。

本月稍早，伊朗最知名的演員之一塔蘭妮阿莉多絲蒂在社群媒體上傳自己未戴頭巾的照片，手持寫有「女性、生命、自由」的字卡。

伊朗當局還逮捕了2位知名女演員亨嘉米加齊亞尼（Hengameh Ghaziani）和卡塔永芮雅希（Katayoun Riahi），她們在公開場合摘下頭巾，聲援抗議活動。

據伊朗通訊社（IRNA）昨晚的報導，加齊亞尼現已獲保釋。

© 2022 AFP