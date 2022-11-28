劍指中俄 英相將發表演說捍衛自由開放價值觀

（法新社倫敦27日綜合外電報導）英國首相蘇納克上任前就曾將中國列為全球頭號威脅，今天他將發表就任以來首場重大外交政策演說，主張英國必須在世界舞台上採取更多行動，以捍衛自由與開放的價值觀。

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法新社報導，蘇納克（Rishi Sunak）今夏還沒出任首相之前，就曾多次在演說中將中國列為全球和國內安全的頭號威脅，並說如果他擔任首相將會粉碎中國的影響力。

根據唐寧街發布的演說摘要，蘇納克今天將在倫敦市政廳（Guildhall）告訴參加年度市長晚宴的英國政要說，「自由和開放一直是進步的最大動力」。

「但如果裹足不前，自由與開放就不會實現。」

他將在演講中指出，英國的「對手和競爭者制定了長期計畫」，他特別提到中國和俄羅斯。

他將說：「面對這些挑戰，短期主義或一廂情願是不夠的。」

「因此，我們在作法上必須有飛躍式進化，也就是更堅定捍衛我們的價值觀，以及我們繁榮所仰賴的開放立場。」

他將進一步表示，這意味着實現更強大的經濟，「因為這是我們在海外實力的基礎」。

本月稍早，蘇納克走訪烏克蘭基輔（Kyiv），對烏克蘭提供進一步援助，以助烏國對抗俄羅斯軍隊。

他今天演說時將說：「保護烏克蘭，就是保護我們自己。」（譯者：紀錦玲)

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