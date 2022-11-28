警方在歐洲、杜拜兩地破獲古柯礆「超級集團」

（法新社海牙28日電） 歐洲刑警組織（Europol）今天表示，警方破獲一個控制歐洲1/3古柯礆貿易的龐大毒品「超級集團」，在不同國家逮捕到49人，其中包括杜拜的6名主嫌。

廣告 繼續瀏覽後續

歐洲刑警組織發布聲明稱，這次大規模國際行動查獲30噸毒品，警方也在法國、西班牙、比利時及荷蘭進行逮捕行動。

歐洲刑警組織說：「被歐洲刑警組織視為高價值目標的毒梟聚集在一起，成立一個『超級集團』，控制歐洲約1/3古柯礆貿易。」

「在嫌犯控制指揮下，進口到歐洲的古柯礆規模龐大，調查過程中，執法部門查獲30多噸毒品。」

歐洲刑警組織稱，杜拜逮捕了兩名與荷蘭有關聯的「高價值」嫌犯，另外，有兩名與西班牙有關聯，兩名與法國有關聯。

一位不願透露姓名的歐洲刑警組織消息人士告訴法新社：「其中一名荷蘭嫌犯是非常大的一條魚。」

他說，在同一行動中，13人在西班牙被捕，6人在法國被捕，10人在比利時被捕，2021年有14人在荷蘭被捕。

荷蘭檢方表示，他們將要求從阿拉伯聯合大公國引渡嫌犯。

一名37歲男性嫌犯擁有荷蘭和摩洛哥雙重國籍，他因涉嫌在2020年和2021年在荷蘭輸入數以千計公斤古柯礆而被捕。

荷蘭檢方聲明稱：「這些是與國際販毒有關的嚴重刑事犯罪，主要是透過安特衛普（Antwerp）和鹿特丹兩個港口從南美洲走私進口。」

另一名嫌犯是一位擁有荷蘭、波士尼亞雙重國籍的40歲人士。（譯者：楊明��/核稿：陳政一）

© 2022 AFP