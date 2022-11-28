5名親人葬身烏魯木齊火窟 流亡維吾爾人震驚悲哀

（法新社北京28日電） 新疆烏魯木齊疑因封控不當，一場惡火奪走10條性命，引爆蔓延至多地的反清零示威。法新社專訪一名流亡國外的維吾爾族男子，他的5名親人在這場火災中不幸罹難，聞訊震驚悲哀。

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綜合先前報導，烏魯木齊市天山區的吉祥苑小區24日晚間發生大火，造成10人死亡、9人受傷，由於疑似長期封控措施阻礙救援，隨後官方召開記者會卸責及網路刪文更火上澆油，引髮網友強烈憤慨。

大批憤怒的烏魯木齊市民25日晚間自行突破小區封鎖，前往市政府要求立刻解封。事件也引爆各地遍地開花聲援，至少包括上海、北京、武漢、成都、廣州等多個城市爆發大規模抗議活動。

現年27歲、流亡瑞士的麥麥提（Maimaiti）透過朋友得知，他48歲的姑姑和她4個介於4至13歲的孩子一起葬身火窟，震驚得難以置信。

麥麥提在蘇黎世（Zurich）的家中告訴法新社：「我的手腳都在顫抖，感覺頭暈目眩、噁心想吐。我真的無法理解。」

早在2017年5月，他就與姑姑失去聯繫。當時新疆受到大規模鎮壓，估計有上百萬維族人遭到任意拘留，其中有些人僅因為與海外親屬聯繫就被關押。

麥麥提淚流滿面地說：「我姑姑只是普通的家庭主婦，一生致力於照顧和教好孩子。」

「在失去音訊5年後，我真的無法想像自己會以這種方式聽到親人的消息。」

麥麥提也在一張網路瘋傳的截圖中認出自己的表弟留言。火災發生後，他的表弟在小區群組裡乞求鄰居救救他的母親和兄弟姐妹。

他的表弟在群組發文求救說：「我聯繫不上住在1901號的人，不知道他們情況如何，他們打不開門。你們能破門進去嗎？裡面還有小孩。」事發時，發文者並不在烏魯木齊。

麥麥提認為，他的維族親人並未及時獲救，因為他們是維族。「我永遠不會相信中國政府。只要維吾爾人發動抗議，政府就會讓他們徹底噤聲。」

他也悲觀地預測說：「我認為示威者都會被抓，（維族人）將受到更嚴格的控制。」

© 2022 AFP