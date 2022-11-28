BBC記者遭中國警察毆打拘押 英國譴責侵害新聞自由

（法新社倫敦28日電） 英國廣播公司（BBC）記者勞倫斯昨天在上海採訪反封控示威時遭到中國警察逮捕與毆打。英國官員今天譴責中方侵害新聞自由，北京則辯稱逮捕是為「保護記者避免染疫」。

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勞倫斯獲釋後，今天在推特發文感謝追蹤他的粉絲，還說他相信「至少有一名當地民眾在試圖阻止警察毆打我之後被捕」。

英國商務大臣夏普斯（Grant Shapps）今天譴責中國警方的行為「令人無法接受」，「無論發生什麼狀況，新聞自由都應是神聖不可侵犯」。

中國外交部發言人趙立堅則稱，勞倫斯並未表明其外媒記者身分，「根據我們從上海相關部門了解到的狀況，他沒有表明自己是記者，也沒有自願出示記者證」。他還強調，國際媒體「在中國境內須遵守中國法律和規定」。

針對社群媒體上有許多貼文聲稱新疆烏魯木齊市的長期封控阻礙了24日晚間一場火災的救援工作，趙立堅也批評說：「社群媒體上一些『別有用心的勢力』刻意將這場火災與當地封控措施連結起來。」

法新社報導，事發後BBC發布聲明稱：「英國廣播公司極度關切我們的記者勞倫斯遭受的對待，他在上海採訪抗議活動時遭到逮捕並戴上手銬。」

根據BBC的說法，勞倫斯以合格記者身分在中國工作，卻遭拘留並受到警察毆打和腳踢，數小時後才獲釋。

BBC指出：「我們旗下記者在履行職責時遭遇這種攻擊，非常令人擔憂。我們尚未得到中國有關當局的官方解釋或道歉，只有後來釋放他的官員聲稱他們逮捕他是為了他好，以防他從人群中感染新型冠狀病毒。我們不認為這是可信的解釋。」

烏魯木齊市天山區的吉祥苑小區本月24日晚間發生大火，依官方說法，事故共造成10人死亡、9人受傷。由於疑似長期封控阻礙救援，隨後官方召開記者會卸責及網路刪文更火上澆油，引髮網友強烈憤慨。

大批憤怒的烏魯木齊市民25日晚間自行突破小區封鎖，前往市政府要求立刻解封。事件也引爆各地遍地開花聲援，至少包括上海、北京、武漢、成都、廣州等多個城市爆發大規模抗議活動。

© 2022 AFP