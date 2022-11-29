伊朗征戰世足賽 球員支持國內示威或緘默都惹批評

（法新社杜哈28日電） 伊朗國內正逢激烈的反政府示威潮，與此同時，足球國家代表隊在2022年卡達世界盃足球賽征戰，下一場將對上美國，球員們也面臨艱難處境。

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他們不管是發聲支持國內示威，或保持緘默，在國內都會遭到批評。

他們自賽事之初就堅稱，他們在卡達是「為人民而戰，帶給他們快樂」。

22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）今年9月因「不當著裝」，被德黑蘭的宗教警察逮捕，於拘留期間昏迷，而後死亡。此事隨後在伊朗掀起1979年以來最嚴重的反政府示威，很快就擴散到社會各層面。

國內的動蕩讓伊朗球員們感到巨大壓力。

伊朗在世足賽首戰以6比2敗給英格蘭，賽後，葡萄牙籍教頭奎羅茲（Carlos Queiroz）說：「你根本想像不到這些孩子過去幾天在幕後是怎麼度過的，只因為他們想要以足球員身分自我表達。」

伊朗第2戰以2比0擊敗威爾斯，又有了爭奪16強門票的希望。

伊朗球員在世足賽之前於社群媒體獲得讚譽，因為他們不願在艾米尼喪命後唱國歌或慶祝進球。但奎羅茲和球員們啟程飛往卡達前，與伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）會面後，態度就變了。

對戰英格蘭之前，伊朗球員們沒跟着唱國歌。對上威爾斯時，他們則是無精打采地開口。

法國體育政治專家蓋根（Jean-Baptiste Guegan）說，伊朗球員此刻如履薄冰，他們踢完世足賽回國後，很可能面臨制裁。

蓋根說：「如果球員對人民起義表達支持，即使是默默支持，也可能遭到責罰。另一方面，有些參與抗爭的運動人士和民眾在伊朗冒着生命危險，希望把他們（國家隊球員）視為象徵。」

此外，伊朗隊也有可能因為政治表態而面臨國際足球總會的禁賽處分。蓋根說：「這是球員的兩難。不管他們怎麼做，都要承受後果，如果伊朗情勢惡化，他們真的會面臨風險。」

© 2022 AFP