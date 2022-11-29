北京攔阻白紙運動 仍有民眾支持捍衛權利

（法新社北京29日電） 中國多地爆發反對嚴格防疫封鎖措施的「白紙運動」，北京昨天在警車、巡邏和監控網絡配合下，加上刺骨寒風，似乎暫時遏止了新一波示威，但不乏民眾支持運動、盼政府放寬限制。

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27日晚間，北京亮馬河畔綠樹成蔭的富人區出現罕見的示威行動，有數百人聚集起來，多數是二、三十歲的年輕人。許多人舉着象徵抗議審查的白紙，高喊反對嚴格防疫限制的口號。

中國為了防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，近3年來實施嚴格防疫措施，不讓民眾自由移動。

根據法新社記者親眼所見，昨晚已無這類集會活動，但仍有許多路人勇於對近日震撼全國的抗議潮表達支持。

不願透露姓名的40歲男子低聲告訴法新社：「我在社群媒體上追蹤消息，想親自來看看。終於有一波反對這種衛生政策的運動了。」

他說：「現在的年輕人憂心忡忡。房價高到幾乎買不起，也不知道找不找得到工作。這種衛生政策就像是在阻止中國發展。全世界不是都拿我們當笑柄嗎？」

大約每5分鐘，就有數組警察在亮馬河兩岸巡邏，還有一些警員駐守在鄰近街道。附近停着20輛警車和警用廂型車，有些配備着攝影機。在這種情況下，幾乎不可能集會。

雖然氣溫嚴寒，又刮著風，一名30歲女子仍在河邊散步。她說，當地年輕人27日的行動讓她很感動，「他們是在捍衛權利，我支持他們」。

她還說：「我覺得他們是受到10月那件事的啟發。」她指的是在中國共產黨第20次全國代表大會召開數天前發生的北京「四通橋抗議事件」，當時有人在橋上掛起布條，上面寫着批評封鎖措施和中國國家主席習近平的句子，在北京是相當罕見的公開抗議行動。

這名女子也有理由感到不滿，她說：「我的護照兩年前過期，政府基於防疫限制，不讓我換新。我們連出國都不行。」

中國政府已暫停核發新護照，只有極少數情況可例外，例如探親、繼續學業或外派工作。

一名在慢跑的年輕女子表示，她也在社群媒體上緊盯這波示威的消息。她說：「挺好的，這釋出警訊，人民受夠了太過嚴格的限制措施。我覺得政府已經聽到訊息，會放鬆政策，讓他們和其他所有人都能找到出路。」

前述40歲男子也抱着這樣的期望。他說：「我們看到領導人去海外，沒戴口罩。那為什麼我們在這裡還得戴？搞不懂！」

北京其他政治敏感地點昨天空無一人，例如天安門廣場。警察在特定區域檢查民眾身分證，連騎單車路過的人都不放過，顯示維安再升一級。

昨晚原有另一場示威活動要在四通橋附近舉行，但由於大批警力集結，據說仍沒辦成。

© 2022 AFP