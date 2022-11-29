拜登促國會介入 避免鐵路工人罷工

（法新社華盛頓28日電） 美國總統拜登今天敦促國會緊急介入，以避免鐵路工人罷工，警告若鐵路員工罷工將摧殘美國經濟。

廣告 繼續瀏覽後續

拜登要求國會動用鮮少使用的立法權，強制採行9月間貨運鐵路公司和員工敲定的初步協議。該協議敲定後，部分工會後悔，又再揚言罷工。

拜登9月曾歡迎工會領袖至橢圓形辦公室，慶祝達成臨時性協議，但現在看來當時是太早慶祝了。臨時協議需要12個工會成員批准，但有4個工會團體表示不支持。

拜登強調力挺工會的立場，但也說現在除了強行通過協議，已別無選擇。

拜登聲明指出：「我很明白地講，鐵路停擺將摧毀我國經濟。沒了貨運列車，許多美國產業將會關門。我的經濟幕僚表示，單單是在罷工的頭兩周，就會有多達76.5萬美國人失業，其中許多還是工會成員。」

根據美國鐵路協會（American Association of Railroads），若12月9日未能達成共識，這個全球最大經濟體可能就會面臨近7000輛貨運列車停駛，每天損失超過20億美元（約新台幣619億元）。

拜登表示，他理解工會對協議中缺少病假規定的憂慮，但說現在不是修補全國各職場普遍問題的時候。

拜登說：「我理解勞工的擔憂，但在這個我國經濟的關鍵時刻，在假期季，我們不能讓爭取勞工更佳條件的堅定信念，排擠勞工達成的協商利益，還把這個國家帶入傷害重大的鐵路貨運停擺。」

拜登敦促國會12月9日前儘早完成立法，以避免鐵路停擺。

明年1月即將交棒的民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，法案將於本周進行表決，接着再送往民主黨保有優勢的參議院。

© 2022 AFP