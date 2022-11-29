與美裁減核武談判 俄宣布推遲也未定新期

（法新社莫斯科28日電） 俄羅斯今天宣布，將推延與美國舉行「新戰略武器裁減條約」（New START）談判。儘管烏克蘭衝突緊張下，美俄這項會議早前仍訂在埃及舉行。

廣告 繼續瀏覽後續

俄國外交部發言人告訴官方塔斯社（TASS）說：「原定於11月29日至12月6日在開羅舉行的俄美START條約雙邊協調委員會會議將不會在預定日期舉行。」

塔斯社報導引述這位發言人的話表示：「會議將延至稍後舉行。」但未提供其他細節。

莫斯科在8月宣布，俄方將暫停美國根據「 新戰略武器裁減條約」（New START）的規範，對俄軍事基地進行的檢查，並稱這是對美國阻撓俄羅斯檢查所作的回應。

美國本月則表示，美方預計很快會與俄羅斯見面，討論在「新戰略武器裁減條約」之下，恢複核查的可能性。

新戰略武器裁減條約是美俄之間主要的裁減核武條約，也是這世界兩大核武國之間最後一項此類的雙邊協議。 這項協議於2010年簽署，對兩國核武庫設定上限，限制各方最多部署1550枚戰略核彈頭，比2002年所設定數量減少近30%。

白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）表示，對於取消開羅會議，莫斯科並未提出理由，這是雙方自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）中斷談判以來，首次安排恢復面對面會談。

他說：「我們尚未從俄羅斯方面得到真正可靠的答覆，說明他們為何推遲會議。我們將透過大使館來弄清楚發生了什麼事。」 柯比說： 「我們希望儘快回到原訂時間日程上。」

「這不僅對美俄雙方很重要，對世界其他國家也很重要。」（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP