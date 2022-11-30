俄出動熊式轟炸機 與中聯合巡邏

（法新社莫斯科30日電） 俄羅斯國防部今天聲明指出，俄羅斯和中國戰略轟炸機在日本海和東海進行聯合巡邏，出動了包括圖波列夫95型長程「熊式」轟炸機。

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俄羅斯國防部聲明稱：「俄羅斯航空太空軍（Russian Aerospace Forces）所屬圖波列夫95型（Tupolev-95）戰略飛彈轟炸機與中國人民解放軍空軍轟-6戰略轟炸機的空中編隊在日本海和東海海域進行空中巡邏。」

聲明強調，俄、中戰機「嚴格遵守國際法條款行事」，沒有侵犯外國領空。

俄羅斯國防部並且表示，兩國軍事飛機今天首度降落對方機場，這是聯合巡邏其中一環。

北大西洋公約組織（NATO）代號「熊式」轟炸機的圖波列夫95型，與短棍式（Tu-160）轟炸機為俄羅斯長程空中攻擊核戰力的骨幹。圖波列夫95型轟炸機於冷戰時期設計用於對美國投擲核彈。

自從侵犯烏克蘭以來，遭到西方擯棄的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）尋求鞏固對亞洲關係，尤其是對中國。

莫斯科和北京都懷抱着凌駕美國為首全球秩序的野心，俄羅斯期盼找到與中國的共同點。

中國對俄羅斯在烏克蘭的軍事行動沒有予以譴責，但儘管對莫斯科「友誼無上限」，北京拒絕向對方提供武器。

亞太地區牽動着美、中、俄戰略布局，尋求對俄羅斯在烏克蘭的行動作出回應之際，美國也必須對亞洲作出平衡，例如在台灣議題上嚇阻中國。

中、美敵意日益加劇之際，中國國家主席習近平與美國總統拜登兩周前在20國集團（G20）高峰會場邊會晤，承諾緩和劍拔弩張，致力縮小兩大強權之間的鴻溝。

© 2022 AFP