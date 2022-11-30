澳洲前總理莫里森秘密兼任部長 眾議院通過正式譴責

（法新社雪梨30日電） 澳洲眾議院今天以86票同意、50票反對及10多票棄權，通過譴責前總理莫里森在疫情期間秘密兼任5部會首長，為澳洲史上首見，現任總理艾班尼斯要他為破壞民主向澳洲人道歉。

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這是澳洲眾議院罕見通過如此尖銳的譴責動議，投票結果表明莫里森（Scott Morrison）的行為「削弱公眾對澳洲民主的信任」，也無法落實適當的問責制度。

這是澳洲眾議院史上首次通過對前總理的正式譴責動議。

過去2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，莫里森曾秘密兼任衛生部長、財政部長、國庫部長、資源部長與內政部長等5個部長職，不僅未告知民眾，也未知會現任部長。

今年5月在大選中勝出的現任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示：「他欠所有澳洲人一個道歉，因為他破壞了民主。」

今天眾議院的辯論中，莫里森多數時候都在場，並在他被譴責時面無表情地聽着。隨後他起身發言辯護自己的行為且措辭強烈，指責工黨政府存在黨派偏見、「政治恐嚇」並試圖「展開報復」。

莫里森說：「我對於在位期間取得的成就感到自豪，我為我的政府感到驕傲…我奉獻了我所有的一切。」

莫里森確實表達出對這幾次任命保密的疑慮，並聲稱如果記者問起，他會向大眾說明。他表示：「我承認對這些事情保密會帶來無心的冒犯，並向被冒犯的人致歉…但我不會對做出這行為道歉，尤其是在謹慎地免除繁文縟節的行為上，這都是為了在國家身處危機時，挽救性命與生計。」 莫里森的行為在所處自由黨（Liberal）內褒貶不一，有黨內成員在離開會議廳時排隊與他握手，也有在譴責動議中投下支持票的反對聲音。

© 2022 AFP