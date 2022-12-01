巴西南部山崩土石滑落公路 至少兩死數十人失蹤

（法新社裡約熱內盧30日電） 巴西有關當局今天表示，巴西南部今天發生山崩，土石流衝斷一條公路，衝擊大約20輛車子與卡車，造成至少兩人死亡，另有數十人失聯。

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巴西官員說，巴拉納州（Parana）連日下起大雨，鬆動的土石泥流從陡峭的山坡傾瀉而下，衝斷BR367公路。

消防隊隊長瓦斯柯（Manoel Vasco）在記者會上說：「很難知道確切的罹難人數。一輛車子內可能有1到5名乘客。我們正在搜尋估達30到50人的失聯人口。」

緊急服務機構公布的空拍畫面顯示，泥流大規模傾瀉而下，衝走流經之處的所有物體，包括一大段公路，以及在路上行駛的車輛。

救援人員說，由於天氣惡化與地點偏遠，搜救行動變得更加複雜。他們出動配備熱感應攝影機的無人機，希望能儘快找到生還者。

巴拉納州安全機構今晚發表聲明說，「54名消防人員不間斷地工作超過35個小時」，擔憂之後還會發生山崩。

目前已經發現兩具遺體，並找到6名生還者的下落，包括最近的沿岸市鎮瓜拉圖巴市（Guaratuba）的市長。

市長賈斯圖斯（Roberto Justus）在社群媒體上的影片中說：「太恐怖了。土石直接滑落到我們身上，衝走最後一輛車。我們是蒙上帝恩典才得以倖存。」

巴西經常發生致命山崩。今年2月，風景如畫的南部旅遊勝地貝德羅保利斯（Petropolis）發生一連串山崩，造成超過200人死亡。

© 2022 AFP