教宗譴責俄入侵烏次日 梵蒂岡新聞網疑遭駭客攻擊

（法新社梵蒂岡30日電） 教廷官網「梵蒂岡新聞網」今天在一次明顯的駭客攻擊後當機。烏克蘭大使將攻擊事件歸咎於俄羅斯，因為事發前一天，莫斯科當局才針對教宗方濟各譴責俄國入侵烏克蘭提出批評。

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教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）表示：「由於偵測到異常登入活動，技術性調查工作正在（一個工作天結束之際）進行中。」 今天下午，好幾個梵蒂岡網站斷線數小時，教廷官網「梵蒂岡新聞網」（vaticannews.va）直到晚間都無法登入。

教宗方濟各（Pope Francis）在前天發布的訪問中表示，俄軍中有些人在烏克蘭做出「極端殘酷」的行徑，「這不是俄國人的傳統」，而是陣中車臣人（Chechen）、布里亞特人（Buryat）等少數民族所為。

昨天有新聞報導指出，對於教宗方濟各在評論中挑明批判俄國少數民族在俄烏戰爭扮演的角色，俄國表達「憤慨」後，次日就發生這起疑似網路攻擊事件。

烏克蘭駐教廷大使尤拉什（Andrii Yurash）用英文說：「俄國恐怖分子今天把魔爪伸向梵蒂岡城國的網站，羅馬教廷不同組織許多網頁無法登入…俄國駭客又一次展現俄式政治的真面目。」

他並指出，這次網路攻擊可能是為「回應教宗最新發表的重要聲明」。

© 2022 AFP