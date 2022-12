誤公布逾6000名弱勢移民個資 美移民局惹議

(法新社洛杉磯30日電) 美國移民暨海關執法局(ICE)今天表示,超過6000名尋求免受迫害的移民個資不小心被公布在移民暨海關執法局網站上。專家指出,此舉恐置這些移民於險境,害他們遭到報復。

這些遭公布的個資包含申請庇護者的姓名、案件狀態和拘留地點,這些資料28日被上傳到移民暨海關執法局網站首頁,曝光時間長達5個小時。

據說這些外泄的資訊包括逃離中國、俄羅斯和伊朗專制政權,及試圖逃離世界上無法紀地區的暴力幫派的人士的相關細節。

維權人士指出,個資外泄可能導致這些弱勢移民遭到報復。

移民暨海關執法局表示:「2022年11月28日進行例行更新時,一份文件被誤張貼到ICE.gov約5個小時,內容包含移民暨海關執法局拘留下約6000名非公民者的姓名和其他個人可辨識身分資訊,以及移民資訊。」

「這雖為無心之過,但資料公布違反了政策,本局正在調查此事,並採取一切必要的糾正措施。」

「洛杉磯時報」(Los Angeles Times)報導,所有受到影響的人都在移民暨海關執法局的拘留下。

舊金山加州大學哈斯汀法學院 (UC Hastings College of the Law)性別與難民研究中心(Center for Gender and Refugee Studies)的法務主任布基(Blaine Bookey)指出,這種外泄事件會讓弱勢族群面臨極大風險。(譯者:李佩珊/核稿:陳政一)

