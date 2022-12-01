Fleetwood Mac主唱兼鍵盤手克里斯汀麥克維過世 享壽79歲

（法新社倫敦30日電） 獲葛萊美獎的傳奇搖滾樂團佛利伍麥克合唱團（Fleetwood Mac）主唱、詞曲創作者兼鍵盤手克里斯汀麥克維今天因罹病過世，享壽79歲。

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克里斯汀麥克維（Christine McVie）的家人在她的官方臉書頁面上發聲明表示，她在「短暫患病」後於今天早上在醫院「安詳」離世。聲明也指出，「她有家人的陪伴。」

「在這個極其痛苦的時刻」克里斯汀麥克維的家人要求外界尊重隱私，並希望「每個人都將克里斯汀留在心中，記住一個不可思議的人、受人愛戴和尊敬的音樂家一生」。

佛利伍麥克合唱團在另一份聲明中表示，「無法用言語」來形容樂團對克里斯汀麥克維逝世的悲傷。史蒂薇尼克斯（Stevie Nicks）和米克佛利伍（Mick Fleetwood）在社群媒體上發布這則聲明。

聲明指出：「她是樂團中最好的音樂家，也是生活中最好的朋友。無論是個人還是團體，我們都深深珍惜克里斯汀，並感謝我們擁有的美好回憶。」

克里斯汀麥克維在佛利伍麥克合唱團於1967年成立幾年後加入，並創作不少膾炙人口的歌曲，包括Little Lies、Everywhere和Songbird。

佛利伍麥克合唱團於1998年進駐搖滾名人堂，在全球銷售超過1億張唱片，被認為是有史以來最成功的樂團之一。

佛利伍麥克合唱團成為1970年代和1980年代最着名的樂團之一，成員陣容有米克佛利伍、克里斯汀和前夫約翰麥克維（John McVie）、史蒂薇尼克斯以及林賽白金漢（Lindsey Buckingham）。

© 2022 AFP