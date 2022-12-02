反防疫封控示威後 中國進一步放寬防疫規範

（法新社北京2日電） 中國大陸各城市今天都出現進一步鬆綁防疫限制的情況。在歷經一波全國性要求結束嚴格封控、更多政治自由的示威後，各地陸續放寬篩檢與隔離規範。

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對嚴格清零防疫憤慨與沮喪導致上周末大陸各地出現數十年所未見的示威潮，許多人走上街頭。

在這一波抗議風潮下，不少城市開始放寬新冠防疫限制，例如取消支撐嚴格清零政策的每日大規模核酸檢測。但在此同時，當局也以在街頭安排大批維安人力、網路審查等遏止示威延續。

成都今天不再要求需持近日篩檢陰性證明才能進入公共需場所或搭地鐵，人們僅需有健康碼綠碼證明沒到過高感染風險地區即可。

在北京，衛生當局昨天呼籲各醫院不要拒收沒有48小時內核酸檢測陰性的病患。

官方「人民日報」今天一篇分析，援引多位衛生專家 支持地方政府調整為允許確診者居家隔離。法新社認為這代表調整現行一率要求確診者要到政府所設檢疫設施隔離的規範。

中國國務院副總理孫春蘭昨天表示，中國的疫苗完全接種率超過90%，加上Omicron病毒致病力在減弱，「為進一步優化完善防控措施創造了條件」。

她在談話里與昨天的會議都未提及清零政策，顯示影響經紀與日常生活的清零政策可能很快出現放寬。

© 2022 AFP