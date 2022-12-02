日本爆冷勝西班牙晉級世足16強賽 球迷贊武士精神

（法新社東京2日電） 日本在世界盃分組賽爆冷戰勝西班牙，取得晉級資格，當終場哨聲響起時，激動的球迷湧入東京澀谷Scramble廣場，慶祝一場幾乎沒人敢夢想的勝利。德國球迷則黯然接受淘汰結果。

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日本隊在關鍵一戰以2比1贏得勝利後，人群歡呼：「日本太棒了！日本太棒了！」並唱起足球歌曲「日本加油（Vamos Nippon）」，揮舞日本國旗。

狂歡的球迷穿着日本隊招牌藍色球衣，有些人戴着帽子抵禦早晨的寒冷，與穿西裝正在上班途中的通勤族混在一起。

36歲球迷橋本宗裕（Munehiro Hashimoto，譯音）身穿日本球衣，頭戴一頂自製藍武士頭盔，兩側有「必勝」和「侍魂」（武士精神）字樣。他說：「我認為這場比賽有點艱難。」

「比賽（日本時間）凌晨4點開始，所以我在家裡看。然後他們贏了，所以我衝到這裡。我們辦到了！」

慶祝不僅限於街頭，日本首相岸田文雄在推特上表達了他的「喜悅」，稱讚日本隊總教練森保一（Hajime Moriyasu）和他的團隊。

岸田推文寫道：「森保教練和球員們在巨大壓力下，在有史以來最重大、最關鍵的比賽取得了這一精彩成績。我想對團隊的積極努力表達由衷的敬意。」

岸田文雄還打電話給森保一說：「全日本都很興奮，你們給了我們勇氣和能量。」日本隊以1比0遭哥斯大黎加隊擊敗時，森保一曾受到不小壓力。

天亮後澀穀人潮逐漸散去，身上披着日本國旗的28歲男子?口正樹（Masaki Higuchi，譯音）卻流連忘返。

他談到日本隊時說：「他們面對一些難難時刻，但我認為他們最終展現出武士精神！」

© 2022 AFP