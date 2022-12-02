美軍次世代匿蹤轟炸機B-21將公開 能夠無人駕駛

（法新社華盛頓2日電） 美國空軍今天將公開新型高科技匿蹤轟炸機B-21「突擊者」（Raider），能裝載核子與傳統武器，並且具備無人駕駛功能，是美軍數十年來首款新型轟炸機，預計明年首飛。

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B-21每架造價將達近7億美元（約新台幣217億元），這款新機將用來逐漸替換冷戰時期首飛的美軍B-1與B-2轟炸機。

美國空軍發言人史堤芬尼克（Ann Stefanek）告訴法新社：「B-21將成為我們未來轟炸部隊的骨幹。它將具備的航程、進出與搭載武器能力，足以穿透競逐最激烈的威脅環境，並對全球各地任何目標構成危險。」她說，美國空軍計畫採購至少100架。

製造商諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）表示，在它位於加州帕姆戴（Palmdale）的工廠，有6架B-21正處於不同的組裝及測試階段。公開儀式也將在這座工廠舉行。

B-21的許多性能目前仍保密，但應該能較美國空軍機隊現有轟炸機大幅提升功能。

針對新的無人駕駛能力，史堤芬尼克表示，B-21是「有備無患，但是否採行無人駕駛尚未做出決定」。

此外，B-21具有「開放架構」特性，意味能夠更容易且更快速進行升級。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）研究員尼爾森（Amy Nelson）指出，B-21正是設計成能夠進化。「『開放架構』允許未來可整合改善後的軟體（包括自動功能），好讓飛機不會太快過時。」

她還說：「B-21比前幾代轟炸機精緻許多，真的有現代感。（不像B-2，）它不僅具備雙能（dual-capable），也就是核子與傳統武裝飛彈皆能發射；還能發射長程及短程飛彈。」

諾斯洛普格拉曼並表示，B-21將具備「次世代匿蹤技術」，它正在使用「新的製造技術與材料」來生產這款轟炸機，但未進一步具體說明。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

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