克里姆林宮：拒絕接受俄油價格60美元上限

（法新社基輔3日電） 俄羅斯今天表態拒絕接受歐洲聯盟（EU）、七大工業國集團（G7）和澳洲同意的60美元石油價格上限。克里姆林宮還宣稱，總統蒲亭可能親自訪問莫斯科聲稱已並吞的烏國東部地區。

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法新社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴國內媒體，「我們不會接受這個價格上限」。他還說，全球第二大原油出口國俄羅斯正就西方國家的舉動進行「分析」。

每桶60美元的俄油價格上限將於5日或不久後生效，同時歐盟也將對俄羅斯原油海運實施禁運。

禁運將讓俄羅斯原油無法透過海運運往歐盟。由於俄油占歐盟石油總進口量的2/3，此舉可能讓俄國損失數十億歐元的戰爭資金。

克宮還表示，總統蒲亭（Vladimir Putin）將「適時」訪問已並吞的烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區。但培斯科夫並未說明蒲亭出訪的具體時間。

蒲亭和克宮高階官員先前已再三強調，俄國不會提供石油給那些實施價格上限的國家。

基輔則對俄油上限措施表示歡迎。烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）指出，「我們總能達到目標，俄羅斯經濟將會被毀掉，俄國會付出代價，為所有罪行負起責任。」

目前俄羅斯烏拉爾（Urals）原油的市場價格約為每桶約65美元，略高於60美元，因此在短期內，該措施可能僅會產生有限的影響。

© 2022 AFP