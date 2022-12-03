陸制零件洗產地逃關稅 美點名4太陽能企業涉入

（法新社華盛頓2日電） 美國商務部今天指控4家太陽能企業透過第3國「洗產地」的方式，規避美國對中國制零組件課徵的進口關稅。這項初步調查結果恐加劇北京與華府之間原已緊張的貿易關係。

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美國商務部（The US Commerce Department）一直在調查特定太陽能電池及模組製造廠，試圖規避向中國徵收反傾銷稅和反補貼稅規定的相關指控。

調查人員發現，受到調查的企業中有4家將中國制的零組件運往數個東南亞國家進行簡單處理後再運往美國，「試圖規避」美國關稅規定，包括2家中國企業、1家加拿大企業及1家越南企業。

4家企業分別是香港比亞迪公司、中國天合光能公司、阿斯特陽光電力集團（Canadian Solar）及越南光伏科技公司（Vina Solar），據稱他們從柬埔寨、泰國及越南發貨。

美國商務部在聲明中表示：「這類行為形同試圖規避對於進口自中華人民共和國的太陽能電池和模組，課徵反傾銷稅及反補貼稅的命令。」

聲明中表示，這項初步判定「強調美國商務部必須要讓中華人民共和國為其扭曲的貿易行為負責，這些行為損害了美國產業。」

美國商務部接下來將進行審計，涉及的各造可對調查結果發表評論，目前暫定2023年5月將做出最終決定。

美國製造業聯盟表示，由於美國總統拜登6月宣布緩徵太陽能關稅兩年，適用於這次接受調查的柬埔寨、泰國、越南和馬來西亞，因此要到2024年6月才能對這些進口產品課徵關稅。

© 2022 AFP