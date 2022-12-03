高科技集一身 美首揭匿蹤轟炸機B-21面紗

（法新社加州帕姆戴2日電） 美國今天揭開最新B-21「突襲者」（Raider）式匿蹤轟炸機神秘面紗，集高科技於一身的B-21能掛載常規或核武，甚至將來還能發展具備無人駕駛的能力。

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B-21製造商諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）在位於加州帕姆戴（Palmdale）的工廠舉行這場精心設計的首度公開儀式，典禮以美國國歌開場，隨後安排現役3款轟炸機飛越典禮上空。

隨後新飛機的機庫門慢慢開啟，隨着戲劇性的音樂與燈光及掌聲，覆蓋在機上的遮布被揭開，展露出一架光滑的灰色轟炸機，每架的成本預計約7億美元。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在這項B-21首度對外公開的儀式上說：「B-21是30多年來首款新銳戰略轟炸機，是美國持續擁有匠心獨具與創新等優勢的明證。」

飛機許多具體細節仍維持保密，但奧斯汀表示B-21將為現有美軍轟炸機隊帶來顯着優勢。他盛讚B-21的航程，稱沒有任何一款別的長程轟炸機能有相同效能，尤其飛機被設計成史上最具維護性的轟炸機。

奧斯汀還說：「50年來匿蹤科技的進展全注進B-21，即便最精密的防空系統都難以偵測到天上的B-21。」

B-21也設計成具備「開放系統架構」，以便能容納與採用目前尚未發明、日後才會研發出的新武器。

B-21雖要到2023年首飛，但諾格公司已使用先進的數位雙生（digital twin）技術測試過飛機的能耐。

© 2022 AFP