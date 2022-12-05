卡達辦世足挨批 聯合國促FIFA達成勞工權益協議

（法新社杜哈4日電） 卡達主辦世界盃足球賽遭受猛烈批評後，聯合國國際勞工組織（ILO）秘書長洪博今天對國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾施壓，要求在未來審查世界盃主辦國家時發揮更大作用。

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洪博（Gilbert Houngbo）在與英凡提諾（Gianni Infantino）會談前告訴法新社，卡達一直是「雙重標準」的受害者，但這個國家也進步了很多，不過仍須為移民勞工做得更多才是。

洪博在接受採訪時說，國際勞工組織尋求在落實「盡職調查」未來的候選主辦國方面發揮作用。

多年來卡達的勞工權益問題一直飽受批評，從大型建築計畫的勞工死亡爭議，到積欠工資、勞工在酷暑下工作等問題，使得國際足總面臨愈來愈大壓力。

洪博表示，他相信「國際足總非常有決心要確保在未來決定世界盃（World Cup）主辦權歸屬時，將社會問題、尊重勞工標準等視為關鍵問題」。

曾任非洲多哥共和國總理的洪博表示，尊重人權必須包括「與工作相關的權利，尤其是工作中的健康和安全」。

英凡提諾在聲明中表示：「我們多年來一直與國際勞工組織接觸，希望確保雙方具有成果的合作關係能在未來延續下去。」

洪博表示，對與國際足總就勞工權益達成協議，他秉持「相當樂觀」的態度。

他說，同樣的規則應該適用於「奧運和其他運動」。

2026年世界盃將在美國、加拿大和墨西哥聯合舉行。洪博說：「理論上，我們沒有意見，但不代表我們不會保持警惕。」（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP