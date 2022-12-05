清零政策放寬 中國各城市鬆綁核酸篩檢規定

（法新社北京5日電） 包括北京在內多個中國大陸城市今天都放寬新冠防疫篩檢規定，許多商業活動紛紛恢復，顯示長期嚴格清零防疫政策引發全國性示威後，北京當局嘗試逐步鬆綁。

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在中央政府下令採取新作法防疫後，各地方當局已開始慢慢撤回一些疫情3年來的嚴格日常防疫規範。

在首都北京，許多商業活動已恢復正常，通勤族今天已不再需要逾搭乘大眾交通工具時出示48小時內的核酸陰性證明。

金融樞紐重鎮上海今年一度因疫情擴散封城2個月，現也與北京一樣不再要求搭乘大眾交通時出示48小時核酸陰性證明，居民進出公園與一些景點時同樣也無須再出示陰性證明。

杭州更進一步取消為1000萬市民做例行的核酸檢測，只剩住在看護之家者、探視者及前往學校與幼兒園者例外。

日前因火災釀10死點燃這波反防疫封控示威潮的新疆烏魯木齊市，超市、旅館、餐廳與滑雪場今天都恢復營業。人口400多萬的烏魯木齊市此前經歷全國最長之的一封控時間，有些地區從8月封控至11月。

在2019年底新冠疫情最先爆發的武漢市，當局也在昨天取消搭大眾運輸前需做核酸的規定，山東省也比照。

© 2022 AFP