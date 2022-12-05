蘇丹軍文兩派簽約 終結政治危機

（法新社蘇丹首都喀土穆5日電） 蘇丹軍方和文職領導人今天簽定一項初步協議，旨在化解1年前爆發政變以來，一直困擾這個東北非國家的嚴重政治危機。對此，美國及盟邦表示歡迎。

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美國、挪威、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和英國發表聯合聲明，對於蘇丹軍文兩派達成初步協議表示歡迎。

軍事領袖柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）於2021年10月25日成功奪權，破壞了蘇丹在萬年總統巴席爾（Omar al-Bashir）2019年被罷黜後開始轉向文人統治的艱難過渡期。

在過去的1年裡，蘇丹幾乎每周都有示威抗議，支持民主的醫療團體稱1次鎮壓行動已造成至少121人死亡，同時經濟危機不斷升級，數個偏遠地區的種族暴力事件也有所增加。

政變爆發至今，文人集團之間的分歧不斷加深。有人敦促與軍方達成協議，另一派則堅持「不合作，不談判」。

今天的協議由柏罕、軍政府副領導人達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）和多個文人集團共同簽定，其中最知名的文人集團是「自由及改變力量」（Forces for Freedom and Change, FFC），該組織原本是蘇丹徹底實施文人統治前的過渡時期負責政團。 據FFC表示，該協議是在聯合國官員、西方外交官以及沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國官員在場的情況下，根據蘇丹律師公會（Sudanese Bar Association）的提議談判而成。

聯合國的蘇丹事務特使柏蒂斯（Volker Perthes）和非洲聯盟（AU）大使貝萊什（Mohamed Belaish）也出席了簽約儀式。

FFC表示，在第一階段，「框架協議為設立過渡文人當局奠定基礎」，且其他文人集團也簽了協議。

FFC稱，解決過渡時期司法和軍隊改革等問題的最終協議應會在「數周內」完成。

這項協議簽定前的數個月，柏罕承諾軍方將退居二線，以讓各派系就文人政府達成共識。

支持民主人士拒絕接受這項協議，並呼籲舉行更多街頭抗議活動，要求軍隊返回軍營。

在2020年與蘇丹簽定和平協議的數名前叛亂分子也表示反對該協議。

前武裝叛亂團體「正義平等運動」（Justice and Equality Movement）發言人紮卡拉亞（Mohamed Zakaraia）告訴法新社，新的協議「將帶來可怕的後果，並使政治局勢進一步複雜化」。

© 2022 AFP