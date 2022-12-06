希臘16歲少年遭槍擊頭部 警察暴力事件再犯眾怒

（法新社雅典6日電） 希臘一名16歲男孩因未付錢即駕車離開加油站，遭警察開槍擊中頭部。此案再次點燃希臘民眾對該國警察暴行的憤怒。

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這起槍擊事件是最新一起警察執法爭議事件。1年前，另名青年也在彼里夫斯港（Piraeus）附近被殺，死前同樣遭到警方追捕。

槍擊事件發生後，這名16歲男孩仍在醫院，與死神拔河。他的家人在第二大城第撒隆尼基（Thessaloniki）與警察爆發衝突，昨晚還有示威民眾投擲汽油彈表達不滿。

警方聲稱，他們之所以向這名少年開火，是為阻止他逃跑時駕駛的皮卡車撞到騎摩托車的警察。

槍擊案發生之際，希臘數個城市預計今天舉行示威活動，以紀念另名少年格瑞格波洛斯（Alexis Grigoropoulos）之死，他於2008年遭警察開槍擊斃。

另一方面，上月在雅典一處陽台拍攝的手機影片顯示，鎮暴警察毆打一群來訪的塞薩洛尼基阿里斯（Aris Thessaloniki）足球隊球迷，且對方顯然並未做出挑釁之舉。

今年10月，1名19歲女子指控2名員警在雅典警察局內性侵她。

儘管人們對警察的行為日益感到不安，警察似乎不會因不當行為受到懲罰，該國領導人仍在竭力淡化問題。

去年，1名青年在彼里夫斯港附近被殺後，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）為警方辯解，稱「警察只是在做他們的工作。當然，還有很大的改進空間…需要更多訓練、透明度和措施。」

今年9月，希臘律師公會抗議「警察暴力案件持續增加」，甚至連律師也成為攻擊目標。

負責捍衛公民權利的獨立監督機構「希臘監察員辦公室」（Greek ombudsman's office）表示，去年共收到300多起新的警察濫權投訴案，較2020年增加了17%。

監察員辦公室的報告還發現，移民「系統性地」成為警察攻擊目標，非法使用武器和毆打往往遭到「刻意隱瞞」，而且警察被傳喚出庭作證時也經常表現出「蔑視」態度。

報告還稱，去年調查近140起警察暴力和暴行案件中，只有22件最終受到懲罰。

© 2022 AFP