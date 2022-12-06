沙烏地媒體：習近平7日抵達沙國訪問

（法新社利雅德6日電） 國營沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）今天報導，中國國家主席習近平明天將抵達沙烏地阿拉伯訪問3天，這是習近平自2016年以來首次出訪全球最大原油出口國。

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根據沙烏地新聞社，這次訪問行程包括一場由沙國國王沙爾曼（King Salman）主持、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）與會的雙邊峰會。穆罕默德．沙爾曼是沙國的實際統治者。

習近平也將出席一場波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）6個成員國的統治者峰會，以及召集其他中東國家領袖的會談。

習近平到訪之際，正值沙烏地阿拉伯與美國的關係趨於緊張，理由涵蓋能源政策、區域安全到人權等議題。

石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）10月同意每日減產200萬桶石油，為維持數十年的美沙夥伴關係帶來最新一擊。白宮形容此舉無異在烏克蘭戰爭上「與俄羅斯站在同一陣線」。

OPEC+在4日開會決議維持上述減產措施。

中國是沙烏地阿拉伯原油的最大買家，採購量約佔沙烏地石油出口的1/4。

分析家表示，除了能源議題，兩國領導人預期也會討論可能合作的協議，使中國企業更深入參與沙烏地的超大型計畫。

沙烏地經濟仰賴石油，這些超大型計畫是王儲經濟多元化願景的核心，其中包括耗資5000億美元（約新台幣15兆3000億元）打造一座名為「新未來」（NEOM）的未來派特大城市，將高度仰賴臉部辨識與監視科技。

習近平上次訪問沙烏地阿拉伯是在2016年，亦即穆罕默德．沙爾曼成為王儲的前一年。當年習近平也造訪了埃及和沙烏地的宿敵伊朗。

穆罕默德．沙爾曼曾在2019年的亞洲行訪問中國並拜會習近平。

© 2022 AFP