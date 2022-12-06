訪基輔防空警報響 UN人權專員地下避難處會維權人士

（法新社日內瓦5日電） 聯合國人權事務高級專員圖克今天表示，他訪問烏克蘭首都基輔時有飛彈從空中落下，因此移到一處地下避難處與維權人士見面，並呼籲結束這場「毫無意義的」戰爭。

廣告 繼續瀏覽後續

今年10月接管聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）的圖克（Volker Turk）昨天抵達烏克蘭展開4天訪問。自俄羅斯2月發動全面入侵以來，烏克蘭飽受戰火蹂躪。

圖克原定今天將在基輔與一些人權捍衛者會面，但當時防空警報響起，他們被迫把會議移到地下避難處。

根據法新社記者看到的晃動影片，防空警報大作時，圖克與一大群人沿着一條巷弄迅速逃離，從煤渣磚牆旁邊的階梯走進地下避難處。

根據聯合國人權事務高級專員公署提供的影片，圖克說：「今天是我訪問基輔的第2天，我正要與人權捍衛者見面，但我必須把會議移到這裡，移到這個避難處…因為防空警報響起。」

他說：「我們在這個避難處進行這場討論時，烏克蘭遭遇一波飛彈攻擊，其中一些飛彈落在基輔鄰近地區。」

根據這段影片與圖克在推特（Twitter）上傳的照片，他與聯合國人權事務高級專員公署其他官員坐在寒冷陰暗的地窖內，身上裹着冬季禦寒大衣。

他發文說：「真是無法相信，烏克蘭幾乎每天都發生這種事。一定不能讓這種情況成為新常態。」

烏克蘭今天遭受新一波俄羅斯致命飛彈攻擊，這是擾亂烏克蘭各地電力的最新一波攻擊，在氣溫驟降時對陷入困境的關鍵基礎設施增添壓力。

俄羅斯10月開始針對烏克蘭電網發動攻擊，破壞了烏克蘭近一半的能源系統，在冬季來臨時讓數以百萬計民眾陷入寒冷與黑暗之中。

圖克在今天傳到推特的另一段影片中說：「我現在人在烏克蘭，聲援這場可怕戰爭的受害者。」他將電網遭破壞的情況直接歸咎於俄羅斯。

圖克站在被白雪覆蓋的基輔街頭，頭上戴着羊毛帽，冬季大衣外還套上一件防彈背心。他說：「我在這裡是為了聲援烏克蘭人，尤其是在這些嚴寒的冬季月份。」

在俄羅斯鎖定烏克蘭關鍵基礎建設攻擊前，烏克蘭有數以千計的平民在戰鬥中喪命，另有數以百萬計的民眾被迫逃離家園。

圖克在第2支影片中說：「戰爭是毫無意義的。這類的殺戮令人完全無法接受且沒有意義。」

「我只能呼籲發動攻擊的人停止這麼做，請他們尊重國際人道法與國際人權法。」

© 2022 AFP